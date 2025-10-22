xs
ราคาทองวันนี้ [-2,750] รูปพรรณขายออก 64,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ (22 ต.ค. 68) มีความผันผวน ปรับขึ้น-ลงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน รวม 41 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 2,750 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,400 บาท ขายออกบาทละ 63,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,125.68 บาท ขายออกบาทละ 64,300 บาท