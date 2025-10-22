"วราวุธ"โต้ข่าวลือจ่อซบเพื่อไทย ลั่น! ยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

นายวราวุธ ศิลปอาชา สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม สส.พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 18 / 2568 ว่า เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 และ 33 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีการรายงานกิจการด้านนิติบัญญัติของสมาชิกพรรค อาทิ ญัตติ กระทู้และร่างกฎหมายต่างๆ ที่เตรียมจะเสนอต่อสภา และได้นัดประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ และจะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13 ธันวาคม เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้ง เกี่ยวกับการจัดหาคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพรรคชาติไทยพัฒนา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์การเมืองทั่วไป ปัจจุบัน ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้ง 10 คน ยังเหนียวแน่น อยู่ด้วยกัน การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนายังดำรงอยู่
ส่วนกระแสข่าวลือว่ามีชื่อของตนจะไปเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หลังจาก น.ส.แพทองธาร ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วนั้น นายวราวุธ กลาวว่า ต้องให้เกียรติทางพรรคเพื่อไทยด้วย และตนเองก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่ การที่มีข่าวเช่นนี้ออกมาไม่เป็นประโยชน์สำหรับใคร และเป็นการไม่ให้เกียรติทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นข่าวนี้ไม่เป็นความจริง เพราะแต่ละพรรคการเมืองมีแนวทางและมีข้อบังคับพรรคที่จะต้องดำเนินการ ไม่ใช่อยู่ๆ จะเอาคนนั้นคนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคได้