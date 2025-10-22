xs
หุ้นไทยปิดเหนือระดับ 1,300 จุด [+0.90%] มูลค่าซื้อขาย 51,167.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดเหนือระดับ 1,300 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 11.63 จุด หรือ +0.90% ที่ 1,302.35 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51,167.20 ล้านบาท