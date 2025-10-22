มท.1 เซ็นคำสั่ง ห้ามเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์-ไพ่เผแฝงกีฬา โดยเด็ดขาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน โดยมีสาระสำคัญให้งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ โดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายด้านสังคมให้ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน และการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา เช่น โป๊กเกอร์ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตโดยเด็ดขาด คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป