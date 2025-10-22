"โสภณ" เชื่อ "วรภัค" ลาออก รมช.คลัง ไม่กระทบ ครม.

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังแถลงชี้แจงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกรณีถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ ว่า ตนไม่ทราบ เพิ่งทราบจากสื่อ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะส่งผลกับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มี พร้อมระบุว่า เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการบริหารจัดการ
เมื่อถามว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) นายวรภัค ได้มีการรายงานในที่ประชุมหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มีอะไรผิดปกติ ส่วนที่นายวรภัค ระบุว่าแจ้งกับนายกรัฐมนตรี แสดงว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนจำเป็นต้องตั้งคนใหม่มาดำรงตำแหน่งหรือไม่ นายโสภณ ย้ำว่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี