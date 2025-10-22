เปิดยอดเงินบริจาค "กองทุนหทัยทิพย์" 202.9 ล้านบาท

"กองทุนหทัยทิพย์" ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ กองทุนในพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประเทศชาติ
รายงานยอดเงินบริจาครวมล่าสุด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น. มียอดเงินบริจาคสมทบ "กองทุนหทัยทิพย์" ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ รวม 202,989,756.97 บาท
ทั้งนี้ กองทุนหทัยทิพย์ฯ จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก อันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระปณิธานฯ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเร็วที่สุด
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อก่อสร้างถนนตรวจการณ์ และรั้วแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งติดต่อกับอำเภอกอมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ และความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
กองทัพบก ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงที่มั่นกำบัง (บังเกอร์) ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหาร และก่อสร้างหลุมหลบภัยขนาดความจุ 40 คน สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำรงชีวิตของพลเรือนในชุมชนเสี่ยงภัยตามแนวชายแดน