โฆษกคลังแนะเช็กลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" รอบเก็บตกได้ทุกวัน ถึง 26 ต.ค.

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในรอบเก็บตก โครงการคนละครึ่ง พลัส เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 ตุลาคม มีสิทธิคงเหลือ 495,855 สิทธิ ชาวบ้านลงทะเบียนครบตามจำนวนสิทธิในเวลาประมาณ 07.25 น. จากนั้นวันที่ 22 ตุลาคม มีสิทธิคงเหลือเพิ่มเติมเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง มีประชาชนลงทะเบียนรอบเก็บตกครบตามจำนวนอีก โดยสิทธิจะลดลงไปเรื่อยๆ และจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันรุ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบสิทธิคงเหลือจากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส .com และเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะครบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ
สำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสะสม ณ วันอังคาร 21 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 279,746 ราย และ ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 91,704 ราย โดยยังคาดการณ์ว่า จะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1 ล้านราย ตามเป้าหมาย โดยเปิดให้เริ่มสแกนรับเงินจากประชาชนได้จริงในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 และร้านค้ายังสามารถลงทะเบียน ได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครร้านค้าในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่งพลัส .com