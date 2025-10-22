xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +7.35 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 25,912.73 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,298.07 จุด ปรับขึ้น 7.35 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.57 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 25,912.73 ล้านบาท