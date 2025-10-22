ผู้ว่าฯ กทม.ย้ำมาตรการความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง สร้างความเชื่อมั่น นทท.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ว่า ลอยกระทงปี 2568 นี้ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่ของตนเข้ามา และเน้นย้ำให้คาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น โคมลอย การจุดประทัด-ดอกไม้ไฟ การล่องเรือในแม่น้ำ ซึ่งในปีนี้ ได้ซักซ้อมการกู้ภัยทางเรืออย่างเข้มข้น หลังจากก่อนหน้านี้ เกิดไฟไหม้เรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
นอกจากนี้ ยังให้สํานักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจตราโป๊ะและท่าเรือในพื้นที่ทั้งหมด เช่น ต้องมีราวกั้น ต้องมีป้าย บอกน้ำหนักที่โป๊ะและท่าเรือสามารถรับจำนวนคนได้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจําการในพื้นที่ลอยกระทง โดย กทม. จะเน้นเรื่องความปลอดภัยของการจัดงานบริเวณใต้สะพานพระราม 8 และขอเชิญชวนประชาชนลอยกระทง 2568 เพื่อสืบสานประเพณีไทยด้วยการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและไม่ใช้ขนมปัง อาหารปลา หรืออาหารสัตว์ ในการทำกระทง เพราะหากลอยกระทงในบ่อน้ำที่เป็นพื้นที่ปิดจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ รวมถึงทางเลือกในการรักษ์โลกด้วยการลอยกระทงออนไลน์
นอกจากนี้ ยังให้สํานักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจตราโป๊ะและท่าเรือในพื้นที่ทั้งหมด เช่น ต้องมีราวกั้น ต้องมีป้าย บอกน้ำหนักที่โป๊ะและท่าเรือสามารถรับจำนวนคนได้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจําการในพื้นที่ลอยกระทง โดย กทม. จะเน้นเรื่องความปลอดภัยของการจัดงานบริเวณใต้สะพานพระราม 8 และขอเชิญชวนประชาชนลอยกระทง 2568 เพื่อสืบสานประเพณีไทยด้วยการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและไม่ใช้ขนมปัง อาหารปลา หรืออาหารสัตว์ ในการทำกระทง เพราะหากลอยกระทงในบ่อน้ำที่เป็นพื้นที่ปิดจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ รวมถึงทางเลือกในการรักษ์โลกด้วยการลอยกระทงออนไลน์