xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 20 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 13:24 น. (ครั้งที่ 20) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 64,400.00 บาท รับซื้อ 64,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,200.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 63,020.12 บาท