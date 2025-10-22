xs
เกาหลีใต้เตรียมคว่ำบาตรทางการเงินกลุ่มบริษัทกัมพูชาเอี่ยวลวงออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ทางการเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน ต่อกลุ่มบริษัทในกัมพูชา ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ และอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง