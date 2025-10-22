ทบ.จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ (22 ต.ค.68) กองทัพบก จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โดยเวลา 09.00 น. ผู้บัญชาการทหารบก นำกำลังพลประกอบพิธีน้อมรำลึก ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ถวายเครื่องไทยธรรมแก่ท่านเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
หลังเสร็จสิ้นพิธี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณลานโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถาน ตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
