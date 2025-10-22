เปรูประกาศภาวะฉุกเฉิน 30 วัน เร่งปราบการประท้วง - แก้ปัญหาอาชญากรรม

จากสถานการณ์การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บกว่า 100 คน นั้น ประธานาธิบดีโฮเซ เจรี ของเปรู แถลงทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐ เมื่อคืนนี้ (21 ต.ค.) โดยประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 30 วันในกรุงลิมา และเมืองกายาโอ เขตปริมณฑล เพื่อปราบปรามการประท้วง และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น โดยมาตรการนี้เริ่มมีผลบังคับทันที หลังผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ภายใต้มาตรการนี้ รัฐบาลมอบอำนาจให้กองทัพส่งทหารเข้ามาช่วยตำรวจในการลาดตระเวนตามท้องถนน และจำกัดเสรีภาพบางประการ เช่น สิทธิ์การชุมนุมและการเคลื่อนไหวใน 2 พื้นที่ดังกล่าว เพื่อปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั่วประเทศต่อมาตรการของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ระบุว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่เปรูประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลของนางดินา โบลัวร์เต ผู้นำคนก่อนของเปรูประกาศภาวะฉุกเฉิน 30 วัน ในเดือนมีนาคม แต่นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่า การที่รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินซ้ำหลายครั้ง บ่งชี้ว่า มาตรการเช่นนี้ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
