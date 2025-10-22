ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจฯ ทำใบขับขี่ทุกชนิด รับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่ออนไลน์เรื่อง เพจเฟซบุ๊กชื่อ ทำใบขับขี่ ทุกชนิด เปิดรับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่ต้องสอบเอง รับรองโดยกรมขนส่งทางบกนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการขนส่งทางบก เตือนว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นเพจปลอม หลอกลวงคนที่ต้องการทำใบขับขี่ โดยยืนยันว่า การทำใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ไม่มีบริการผ่านช่องทางออนไลน์
