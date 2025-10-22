ราคาทองวันนี้ ผันผวนหนัก ครึ่งวันเช้าเปลี่ยนแปลงถึง 13 ครั้ง หลังเปิดตลาดร่วง 2,500 บ.

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ (22 ต.ค.) มีความผันผวนหนัก หลังร่วงทันที 2,500 บาท ตั้งแต่เปิดตลาด ซึ่งหนักที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ จากนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วถึง 13 ครั้ง ตลอดครึ่งวันเช้า
ทั้งนี้ ภาพรวมลดลงไปทั้งหมด 2,000 บาท ส่งผลให้ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 64,150 บาท ขายออกบาทละ 64,250 บาท และทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,868.52 บาท ขายออกบาทละ 65,050 บาท
