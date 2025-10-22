พท.กำหนดวันประชุมเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน "แพทองธาร" 31 ต.ค.นี้

จากกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดปัจจุบันหลุดจากตำแหน่งทั้งหมด และทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มาทำหน้าที่นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการได้เลือกให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคไปก่อน จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน น.ส.แพทองธาร และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น.
