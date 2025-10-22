ยกฟ้อง! "กอล์ฟ ธัญญ์วารินทร์" อดีต สส.อนค.ปมถือหุ้นสื่อ ชี้นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยเจตนาทำผิด

วันนี้ (22 ต.ค.) ศาลอาญา นัดฟังคำพิพากษาคดีดำ อ.1400/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ หรือ กอล์ฟ นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เป็นจำเลย ฐานความผิด รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส.หรือเป็นผู้ต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมือง อื่นเสนอชื่อในการสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ กรณีที่จำเลยได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่(อนค.) โดยไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ถือครองหุ้นในบริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น และบริษํท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน โดยในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรค อนค. ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายธัญญ์วาริน ผู้ถูกร้องสิ้นสุด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบกับมาตรา 98 (3) นับตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2562 ในวันยื่นสมัครรับเลือกตั้ง จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า บริษัทของจำเลยทั้งสองบริษัท เป็นโปรดักชั่นรับจ้างผลิต ไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน โดยรับจ้างผลิตละครโฆษณาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมา และไม่มีช่องทางเผยแพร่เพราะผลงานเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจำเลยยืนยันว่า บริษัทนั้นเป็นบริษัทร้างไม่มีรายได้มาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อตรวจสอบ กับนายทะเบียนพบว่า บริษัทถูกขีดชื่อออกไป เพราะไม่มีการส่งงบการเงิน ทางนำสืบของโจทก์ไม่อาจชี้ให้เห็นว่าจำเลยมีช่องทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลต่อการรับรู้ต่อประชาชนอย่างไร หรือทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอย่างไร การที่จำเลยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เพราะเข้าใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่สามารถลงสมัครได้ ทางนำสืบของจำเลยไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิด ยังมีความสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดตามข้อกล่าวหา หรือไม่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษายกฟ้อง
