xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 11:35 น. (ครั้งที่ 11) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 64,250.00 บาท รับซื้อ 64,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,868.52 บาท