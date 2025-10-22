รมว.กต.ยินดีสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์แน่นแฟ้น หลังถกแนวทางหนุนประโยชน์ร่วมกัน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พบหารือกับ ดร.วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยและสิงคโปร์ ครบรอบ 60 ปี
ทั้งนี้ รมว.ต่างประเทศ แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ขณะเดียวกัน ทั้ง 2 ฝ่ายหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือที่ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ ผ่านการจัดทำความตกลงด้านการซื้อขายข้าวและสินค้าเกษตร การดึงดูดการลงทุนของสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
