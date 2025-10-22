xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +0.19 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 8,895.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ต.ค.) ดัชนี Set INdex เปิดตลาดที่ระดับ 1,290.53 จุด ลดลง 0.19 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.01 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 8,895.35 ล้านบาท