รบ.เตือน ปชช.ขายสิทธิ "คนละครึ่งพลัส" มีความผิดฐานฉ้อโกง คุก 3 ปี ถูกตัดสิทธิ-ยึดเงินคืน

จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเซียล เรื่องการขายสิทธิคนละครึ่งพลัสนั้น นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลขอเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสแล้วนำมาขายสิทธิให้ผู้อื่น และร้านค้า หรือกลุ่มร้านค้าร่วมกับมือกับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง เป็นการกระทำที่มีความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341/342 ประมวลกฎหมายอาญา) มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล รวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลด้วย
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งพลัสจะเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
