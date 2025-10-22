รมว.กต.เผยสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ต้องทำข้อตกลงร่วม นำสู่สันติภาพ ก้าวข้ามความขัดแย้ง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการหารือทวิภาคีกับ ดร.วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เมื่อวานนี้ (21 ต.ค.68) ได้พูดคุยกันในหลายประเด็น รวมถึงเรื่องที่ฝ่ายสิงคโปร์ให้ความสนใจ คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยตนได้แจ้งให้ รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์ ทราบถึงสิ่งที่เราได้ไปพูดคุย 4 ฝ่ายครั้งล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงกรณีที่กำลังมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ไทย-กัมพูชา ซึ่งนำผลจากการประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ไปสู่ภาคปฏิบัติตามแผนงาน
นายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า ฝ่ายไทยเห็นว่าการพูดคุยในหลักการอย่างเดียว มันไม่พอ แต่ต้องมีความชัดเจนว่าจะมีแผนงานและการปฏิบัติอย่างไรในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่จะต้องเริ่มมีแผนงานการลงพื้นที่ร่วมกัน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งทุกประเทศให้ความสนใจ จึงต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ในเมื่อเรามีข้อมูลและส่งให้ฝ่ายกัมพูชาแล้ว ก็หวังว่าเขาจะรีบไปสอบสวน หรือตรวจสอบข้อมูลว่าแหล่งอาชญากรรมพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงมีเรื่องการบริหารพื้นที่ชายแดนและการแก้ปัญหาการรุกล้ำเข้ามา ซึ่งต้องมีการร่วมมือกัน และต้องหาแนวทางสันติวิธีมาแก้ไข โดยกรณีเฉพาะหน้า คือการรุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องพูดคุยกันว่าในระดับพื้นที่จะมีการบริหารจัดการอย่างไรในการรักษาความสงบ ขณะเดียวกัน เราก็มีแผนงานการเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการรุกล้ำ
ส่วนจะขอให้สิงคโปร์ช่วยสนับสนุนฝ่ายไทยด้วยหรือไม่ หากมีการหยิบยกปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาไปหารือในเวทีสุดยอดอาเซียนนั้น ที่จริง เราถือหลักเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไทยและกัมพูชาต้องมาพูดคุยกัน และไม่อยากให้กลายเป็นปัญหาของอาเซียน มันคงไม่จำเป็นที่ต้องนำไปพูดในที่ประชุมอาเซียน แต่ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายจะพูดกัน ก็พูดกันนอกรอบได้ แต่อย่างน้อย สิ่งที่เราควรต้องมีคือการทำข้อตกลงในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ และเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างประเทศ
