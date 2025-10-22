xs
"วิสุทธิ์" ยัน "แพทองธาร" ยังอยู่พรรคเพื่อไทย แม้จะลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส. เพื่อแจ้งการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เพราะกังวลที่จะต้องมีการเซ็นรับรองผู้สมัคร สส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่ ว่า น.ส.แพทองธาร พูดชัดเจนตั้งแต่วันเปิดตัวผู้สมัคร สส. เมื่อวันที่  7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่าต้องการให้พรรคเดินหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อให้พรรคได้มีการเปลี่ยนผู้บริหาร รวมทั้งมีการปรับปรุงทุกอย่าง ตั้งแต่กรรมการสรรหา ทีมที่ช่วยปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคน น.ส.แพทองธาร ต้องการให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันจะรักษาการไปก่อน และจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนหน้า ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวล เพราะเป็นความตั้งใจของ น.ส.แพทองธารมานานแล้ว จึงได้ตัดสินใจจะลาออกในวันนี้ ซึ่งเหมาะสมที่สุด จะมีการชี้แจงที่มาที่ไปจะได้ทำความเข้าใจว่า น.ส.แพทองธาร ยังอยู่เพื่อไทยเหมือนเดิม ไม่ได้ทิ้งพรรคไปไหน