ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 2,500 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,550 บ.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 09:07 น. (ครั้งที่ 1) ราคาลดลง 2,500 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,750.00 บาท รับซื้อ 63,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,550.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,383.40 บาท