"แพทองธาร" แจ้ง สส.เพื่อไทย ขอไขก๊อกหัวหน้าพรรค ก่อนกำหนดเลือกคนใหม่อีกครั้ง

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุม สส. ที่พรรคเพื่อไทย ในเวลา 08.30 น. วันนี้ (22 ต.ค.) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค จากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ในเวลา 09.30 น. เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
สำหรับสาเหตุที่ น.ส.แพทองธาร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนา
สำหรับสาเหตุที่ น.ส.แพทองธาร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนา