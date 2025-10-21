ปลัดคลังคาดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ม.ค.-ก.พ.68

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ อาจไม่ทันในเดือนพฤศจิกายน 2568 เนื่องจากรัฐบาลยังมีภารกิจเร่งด่วนในการออกมาตรการต่างๆ ตามนโยบาย Quick-Big-Win เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว
สำหรับกรอบเวลาในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นั้น คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2569 โดยกระทรวงการคลังจะทบทวนเงื่อนไขและเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีความเหมาะสมมากขึ้น
ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์ใหม่คาดว่า จะครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยยังเน้นย้ำว่า การเปิดลงทะเบียนครั้งใหม่นี้ จะทำให้ระบบสวัสดิการของรัฐมีความแม่นยำและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมากขึ้น
