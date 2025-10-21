"ภราดร" เชื่อหากนายกฯ ทราบปัญหางบฯ บัตรทอง จะเร่งพิจารณาแน่นอน

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมของบประมาณกลางจำนวน 8,000 ล้านบาท ว่า วันนี้ (21 ต.ค.) ยังไม่มีการยื่นเรื่องขอเข้ามา
ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพูดคุยแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหางบประมาณบัตรทองไม่เพียงพอ ทําให้โรงพยาบาลมีปัญหาขาดทุนจํานวนมากหรือไม่นั้น นายภราดร กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปดูในรายละเอียดที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. และคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขควรต้องส่งเรื่องเข้ามา และเชื่อว่า หากนายกรัฐมนตรีรับทราบ จะดึงเรื่องเข้ามาพิจารณา และให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
