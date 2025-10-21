หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +6.25 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 34,370.82 ล.

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (21 ต.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,290.72 จุด ปรับขึ้น 6.25 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.49 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,370.82 ล้านบาท