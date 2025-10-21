ครม.พิจารณาวาระลับประชุม GBC ขู่ไม่ลงนาม หากกัมพูชาเมิน 4 ข้อตกลงจากไทย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 ต.ค.) มีการพิจารณาวาระลับ โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอกรอบการประชุมจำนวน 5 ข้อ ที่จะนำไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) สมัยพิเศษ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ประกอบด้วย 1.ประเด็นการถอนอาวุธหนัก 2.ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3.ประเด็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Scam) 4.การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และข้อ 5.ซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาคือ หากไม่เป็นไปตาม 4 ข้อ ไทยขอไม่ลงนามในการประชุมจีบีซีครั้งนี้ โดยที่ประชุม ครม. เห็นชอบกรอบดังกล่าว
ส่วนประเด็นเชลยศึกที่ทางกัมพูชายื่นเงื่อนไขในเอกสารว่าด้วยความตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชา-ไทยนั้น ไทยมีเงื่อนไขว่า กัมพูชาต้องทำ 4 ข้อข้างต้นก่อน ถ้าไม่ทำจะไม่มีการส่งตัวเชลยศึกกลับ
