ราคาทองครั้งที่ 23 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 15:29 น. (ครั้งที่ 23) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,200.00 บาท รับซื้อ 66,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 67,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 64,778.68 บาท