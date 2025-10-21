xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดแล้ว เตรียมส่งต่อวุฒิสภาพิจารณา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (21 ต.ค.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดแล้ว ด้วยมติเห็นชอบ 309 เสียง งดออกเสียง 4 คน และไม่ลงคะแนน 5 คน หลังพิจารณาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ หลังจากนี้ จะส่งต่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป