"ซานาเอะ ทาคาอิจิ" นั่งเก้าอี้นายกฯ หญิงคนแรกของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้ว

ซานาเอะ ทาคาอิจิ หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการแล้ว ในวันนี้ (21 ต.ค.) หลังจากได้รับคะแนนสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎร 237 เสียง จากทั้งหมด 465 เสียง
ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) หลังจากใช้ความพยายามถึง 3 ครั้ง และเป็นการปูทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น
ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) หลังจากใช้ความพยายามถึง 3 ครั้ง และเป็นการปูทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น