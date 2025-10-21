นายกฯ ย้ำการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ สั่งทุกกระทรวงร่วมแก้ปัญหา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 ต.ค.) ว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเมื่อวานนี้ ใช้เวลา 10 ชั่วโมง ลงทะเบียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ขณะเดียวกัน ขออภัยความไม่สะดวกในหลายประการ ซึ่งรัฐบาลได้รับทราบถึงข้อผิดพลาดต่างๆ และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังแจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการประชุมคณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ โดยขอให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนำไปปฏิบัติงาน เพราะเป็นวาระแห่งชาติ
