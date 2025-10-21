xs
ราคาทองครั้งที่ 16 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 14:42 น. (ครั้งที่ 16) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,650.00 บาท รับซื้อ 66,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 67,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 65,218.32 บาท