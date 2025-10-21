xs
โรงงานพลุอ่างทองระเบิด บาดเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (21 ต.ค.) เมื่อเวลา 12:39 น. เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิด ในพื้นที่ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้ว