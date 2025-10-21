ราชกิจจาฯ ลงประกาศ พ.ร.บ.ประชามติ ฉบับที่ 2 แล้ว มีผลพรุ่งนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ต่อพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2568 แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ พ.ร.บ.ประชามติฉบับที่ 2 นั้น เป็นฉบับที่รัฐสภาแก้ไขในรายละเอียดสำคัญ อาทิ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่มีกรอบระยะเวลาไม่เร็วกว่า 90 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 120 วัน ทั้งนี้หากช่วงการทำประชามติเป็นช่วงใกล้เคียงกับมีการเลือกตั้ง สส.เลือกตั้งท้องถิ่น ได้ผ่อนปรนให้สามารถจัดการออกเสียงในวันเดียวกันได้ พร้อมกำหนดช่วงเวลาทำประชามติ อยู่ในกรอบไม่เร็วกว่า 60 วัน และไม่ช้ากว่า 150 วัน โดยต้องคำถึงในความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหรือเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนั้น ยังแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์ออกเสียงที่จะถือเป็นเกณฑ์ผ่านประชามติ คือ ให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง โดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น