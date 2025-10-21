xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.15 น. ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,506.36 บาท