มทภ.1 ติดตามสถานการณ์น้ำ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ สร้างความเดือนร้อนให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มต่ำ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง อาทิ จ.อยุธยาและ จ.อ่างทอง ที่ยังคงประสบปัญหาอุทกภัย ล่าสุดในวันนี้ (21 ต.ค.) พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง โดย ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมจ.อ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดย แม่ทัพภาคที่ 1 / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าแนวคันกั้นน้ำบางช่วงไม่สมบูรณ์ และมีระดับความสูงไม่เพียงพอต่อการป้องกันน้ำได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ระดมสรรพกำลัง เร่งดำเนินการปรับปรุง เสริมความแข็งแรงของแนวกั้นน้ำ เพื่อช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนโดยเร็ว พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกส่วนให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างแนวกั้นน้ำ, การขุดลอกคูคลองขยายทางระบายน้ำ และการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นต้น
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ที่ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมนำทีมแพทย์ร่วมตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของและถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยได้สอบถามปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งได้มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรอบจำนวน 100 หลังคาเรือน และให้บริการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกด้วย
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ได้กำชับให้ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประสานการทำงานอย่างรอบด้าน เพื่อเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและติดกับแม่น้ำ ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อย่างยั่งยืนต่อไป