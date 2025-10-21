อุตุฯ เผยไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 23 ต.ค.นี้ สิ้นสุด ก.พ.69

น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงถึงการเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 ระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า สภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนในช่วงนี้ เข้าเกณฑ์เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ‘ฤดูหนาว’ โดยอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยตอนบนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ต่ำกว่า 23 องศาฯ เกือบทั่วพื้นที่
ทั้งนี้ ลมระดับล่าง(ความสูงประมาณ 100-3,500 ม.) เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ซึ่งเป็นลมที่มีความเย็นจากกประเทศจีนพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่ลมระดับบน (ความสูงประมาณ 5,000 ม.ขึ้นไป) ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ขณะที่ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สภาพอากาศ จะเริ่มมีอากาศเย็นในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ และเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 23 ต.ค.นี้ ซึ่งอากาศจะเย็นขึ้น อุณหภูมิต่ำลง
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือน ก.พ.2569
สำหรับลักษณะอากาศฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้ คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ 21-25 องศาฯ สูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาฯ และจะมีโอกาสหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยช่วงที่มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน ธ.ค. 2568 ถึง ม.ค.2569 บริเวณยอดดอย ยอดภู และเทือกเขา อาจจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาฯ และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ หรือภูเรือ จ.เลย
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวนี้ ประมาณ 20 องศาฯ อากาศจะเย็นสบายขึ้น เหมาะแก่การวางแผนท่องเที่ยว และการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ประเทศไทยตอนบน ยังมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่ จึงขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้
เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว มีข้อควรระวัง โดยเฉพาะในภาคใต้ จะยังมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และพายุหมุนเขตร้อน