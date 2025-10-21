xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 4.12 จุด มูลค่าซื้อขาย 18,241.38 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,288.59 จุด ปรับขึ้น 4.12 จุด หรือ 0.32% มูลค่าซื้อขาย 18,241.38 ล้านบาท