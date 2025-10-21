ผู้ว่าฯ กทม.ติดตามความคืบหน้า ถ.สามเสนทรุด เผยงานรื้อ สน.ทำได้เร็ว

(21 ต.ค. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ถนนสามเสนทรุด บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต
นายชัชชาติ กล่าวว่า งานรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ถือว่ารื้อได้เร็ว พื้นอาคารชั้น 2, 3 และ 4 ที่เป็น Post-tension (ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงหลังการก่อสร้าง) ซึ่งมีความแข็งแรงนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการรื้อถอน เมื่อคืนนายกรัฐมนตรีกรุณามาเยี่ยมและให้กำลังใจ
ส่วนเรื่องการจัดการจราจร ต้องคิดให้ละเอียด เพราะโซนนี้มี 2 โรงเรียนใหญ่คือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ อาจจัด shuttle bus มาประจำจุดเพื่อรับส่งนักเรียนต่อไปยังโรงเรียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเข้ามา ส่วนท่าเรือใหม่ ท่าเรือ ม.นวมินทราธิราช (ชุมชนท่าน้ำสามเสน) เปิดแล้ว สามารถมา รพ. วชิรพยาบาล โดยทางเรือได้
นายชัชชาติ กล่าวย้ำว่า ความปลอดภัยเป็นสำคัญ ห้ามประมาท ตึกข้างเคียงทั้ง รพ.วชิรพยาบาล ห้องแถว แฟลตตำรวจ ต้องมอนิเตอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหวตลอด เพราะเราไม่รู้ว่าข้างล่างจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง