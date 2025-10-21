“ชัชชาติ”เปิดงาน“หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17” ชวนคนกรุงร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ

วันนี้ (21 ต.ค.) เวลา 10.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17” ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เจเพื่อเรา เจเพื่อโลก” ซึ่งกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทบีทีเอส เครือสหพัฒน์ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 – 23 ต.ค. 68 ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ
ภายในงานมีการแจกอาหารเจคุณภาพจากพันธมิตรรวมกว่า 8,000 กล่อง ฟรีตลอด 3 วัน พร้อมหลากหลายเมนูเจเลิศรสจากร้านดัง อาทิ เชฟแมน, ฟู้ด เลเจ้นด์ส, Turtle Shop และ Jumbo ที่เน้นใช้ภาชนะย่อยสลายได้ รักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันนี้ ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายเอียน เคร็ก ลองเต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Corporate Affairs บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นางสาวธนินธร โชควัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารเขตปทุมวัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน
