สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด วาระ 2 และ 3

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 และ 3 ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการมี กฎหมายว่าด้วยการจัดการอากาศสะอาดฉบับแรก ที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยมีผู้ร่วมลงมติ 317 เสียง เห็นด้วย 308 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 5 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด และจะส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นผลจากการบูรณาการร่างทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่ ร่างของพรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน ภาคประชาชน และคณะรัฐมนตรี โดยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่วมกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้เริ่มประชุมนัดแรก โดยมี นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น 2 ชุด เพื่อศึกษากรอบหลักการ โครงสร้างการบริหาร และประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้ให้รอบด้าน
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี 8 เดือน คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดประชุมรวม 91 ครั้ง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรอบคอบและตอบโจทย์ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างแท้จริง
ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... จะส่งต่อให้ วุฒิสภาพิจารณา ในขั้นตอนต่อไป โดยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับรอง สิทธิของประชาชนในการหายใจอากาศบริสุทธิ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างกลไกจัดการมลพิษทางอากาศทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายฉบับนี้จึงนับเป็น “หมุดหมายใหม่” ของประเทศไทย ในการสร้างระบบบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน
หลังจากผ่านวาระ 3 ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จะส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบ ตามลำดับต่อไป