ราคาทองคำครั้งที่ 7 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.33 น. ครั้งที่ 7 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,460.88 บาท