นายกฯ ชวนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2568

วันนี้ (21 ต.ค.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Maha Loi Krathong World Event และงาน Vijit Chao Phraya 2025
โดยงาน Maha Loi Krathong จะจัดขึ้นใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย. 68 ณ บริเวณวัดชนะสงครามและตระพังตะกวน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ย. 68 ณ วัดพระราม โดยนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีลอยกระทง ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมแสง สี เสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่อัตลักษณ์ทั่วประเทศ เช่น ประเพณีเดือนยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ และประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก
สำหรับงาน Vijit Chao Phraya 2025 จะมีการจัดแสดงแสง สี เสียง บริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 45 วันเต็ม (1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 68) ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. พร้อมไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การแสดงโดรน 500 ลำ บริเวณสะพานพระราม 8 ทุกวันศุกร์ และการจุดพลุประกอบเอฟเฟกต์สุดยิ่งใหญ่อลังการ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์