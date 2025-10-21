xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 4 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.35 น. ครั้งที่ 4 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,567.00 บาท