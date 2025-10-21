มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา

พันโท ชัยวิชิต ประทุมวัน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 400,000 บาท ให้แก่ พลทหาร ณัฐวุฒิ โพธิวงค์ ซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและกำลังใจจากกองทัพบกและรัฐบาล ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ อีกทั้งยังเป็นการให้การสนับสนุนในด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว