รมว.กห.ลงนามตั้งคณะกรรมการกลาโหม ศึกษาเอ็มโอยู 43-44

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานกระทรวงกลาโหมเพื่อศึกษาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทบทวนความเหมาะสมของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกและบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับช้อนกัน ว่าสมควรคงอยู่ต่อไป ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำหลักเขตแดนทางบก และการกำหนดแนวเขตทางทางทะเลระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการ อยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้จัดตั้ง "คณะทำงานกระทรวงกลาโหมเพื่อศึกษาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง ชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา" เรียกโดยย่อว่า "คณะทำงานศึกษาบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย
1. พล.อ. อักษรา เกิดผล ประธานคณะทำงานฯ รองประธานคณะทำงานฯ 2. พล.ร.อ. จุมพล ลุมพิกานนท์ ร.น. คณะทำงานฯ 3. พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ คณะทำงานฯ 4. พล.อ.รศ.ดร. พีรพล สงนุ้ย คณะทำงานฯ 5. พล.ร.ท. ศิริชัย เนยทอง ร.น. คณะทำงานฯ 6. น.อ.ผศ. สมาน ได้รายรัมย์ ร.น. คณะทำงานฯ 7. น.ท.ศ.ดร. สราวุฒิ สุจิตจร คณะทำงานฯ 8. พ.ท.ผศ.ดร. สรวิศ สุภเวชย์ คณะทำงานฯ 9. นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ คณะทำงานฯ 10. นายภูมิพิชัย ธารดำรงค์ คณะทำงานฯ 11. นายภัทรพงษ์ แสงไกร คณะทำงานฯ 12.นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม คณะทำงานฯ 13.พล.ท.ชาคร เลขานุการฯ 14.พล.ร.ท.ยอดรัก ศิลปะดุริยางค์ ร.น. ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ข้อ 2 ให้คณะทำงานศึกษาบันทึกความเข้าใจมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาความเป็นมา เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำ เนื้อหาสาระของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบก และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทย และกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับช้อนกัน รวมตลอดทั้งประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมาที่มีต่อการรักษาอธิบไตยของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลาที่ผ่านมาด้วย
(2) จัดทำบันทึกรายรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าบันทึกความเข้าใจแต่ละฉบับนั้นสมควรคงอยู่ต่อไป ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยชี้แจงเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ในแต่ละแง่มุม ความสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย ภายในของราชอาณาจักรไทยให้ชัดเจน
(3) เสนอแนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลรายงานผลการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะต่อประชาชนทั่วไปทราบโดยวิธีการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนแต่ละกลุ่ม
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย ข้อ ๓ ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสนับสนุนคณะทำงานศึกษาบันทึก ความเข้าใจตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2568 พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม