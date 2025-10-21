xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.28 น. ครั้งที่ 3 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,657.96 บาท