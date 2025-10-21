xs
ทล.เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ฟรี จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจนถึงเอกชัย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการฟรี!!มอเตอร์เวย์ M82 เชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจนถึงเอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 68 เป็นต้นไป